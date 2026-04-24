Гиганты большого города: сколько стоит квартира в небоскребе?

С оглядкой на Дубай.
Значительная часть самых высоких небоскребов мира строится в России, рассказал ТАСС коммерческий директор «Яндекс недвижимости» Евгений Белокуров. «Это говорит, что российские проекты сегодня формируют основной пул высотного строительства», — полагает он. Как уточнил ТАСС гендиректор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, за три года объем высотного жилья увеличился более чем в четыре раза.
В Москве одним из наиболее высоких жилых проектов является Capital Towers (295 м) в Пресненском районе. В Санкт-Петербурге — ЖК «Князь Александр Невский» в Невском районе (126 м со шпилем).
В столичном сегменте офисной недвижимости высотное строительство концентрируется в деловом центре «Москва-Сити», где самой высокой считается башня «Федерация» («Восток») — 374 м. При этом строящийся в Санкт-Петербурге Лахта-центр-2 (703 м) обещает быть вторым по высоте в мире после Бурдж-Халифы (828 м) в Дубае.
Российские небоскребы самые высокие в Европе, но уступают проектам в США и странах Азии, рассказал в беседе с ТАСС коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. В Москве средняя высота жилых небоскребов составляет 150 м, но есть и сверхвысокие жилые комплексы с высотой до 395 м. В среднем этажность новостроек в России за 10 лет выросла в полтора раза, до 20 этажей, уточнил Белокуров.
Сделки без пауз.
Популярность небоскребов среди россиян объясняется редкими видовыми характеристиками, передовыми инженерными решениями и выгодным расположением.
«На рынке первичного жилья Москвы девелоперы сегодня реализуют около 120 проектов с небоскребами. За последние пять лет показатель вырос практически двукратно. Жилые небоскребы пользуются стабильно высокой популярностью. Наценки исключительно за высоту проектов не предусмотрено», — отметил Проскурин.
По словам Летенкова, спрос на квартиры в небоскребах за последний год не просел, хотя рынок в целом остыл. «В Москве такие проекты держат темп: около 800 сделок в 2025 году и еще примерно 250 за первые месяцы 2026 года. Покупатель здесь другой — сделки проходят без пауз, даже когда в массовом сегменте откладывают покупки из-за ставки», — рассказал эксперт.
Интерес к покупке жилья в небоскребах устойчив, но у конкретной аудитории, обратил внимание Белокуров. В первую очередь — у тех, кто рассматривает высокобюджетную недвижимость. В то же время большинство россиян предпочитают жить не выше седьмого этажа, добавил он.
«Согласно результатам нашего опроса, в котором приняли участие почти 1 тыс. россиян, наиболее популярны этажи с четвертого по седьмой. Такой вариант называют предпочтительным 47,2% респондентов. При этом уровень интереса к нижним этажам — с первого по третий — составляет 37,5%, к более высоким и видовым (начиная с восьмого этажа) — 15,3%», — рассказал Белокуров.
Высоко и дорого.
Стоимость квартир в небоскребах обычно больше, чем в домах средней этажности, так как такие постройки часто относятся к высокобюджетному сегменту. Еще дороже стоят видовые квартиры на последних этажах с панорамными окнами, выходящими на достопримечательности.
Согласно данным ИИ-помощника «Недвижимость AI», в Москве цены видовых квартир на последних этажах достигают 8,3 млрд рублей. Средняя стоимость жилья на последних этажах — 22,4 млн рублей, а средняя площадь — около 56 кв. м. В Санкт-Петербурге максимальная стоимость квартир на последних этажах — 2,86 млрд рублей, средняя — 12,2 млн рублей, площадь в среднем составляет 46 кв. м.
В Москве квадратный метр в небоскребах прибавил около 20% за 2025 год, указал Летенков. Основной драйвер — дорогие форматы. Продажи в элитных новостройках выросли примерно на 20%, квартиры от 300 кв. м стали уходить в полтора раза чаще.
Вера Сайгина.