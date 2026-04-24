Инфляцию притормозили — власти РФ заявили об устойчивом снижении цен

В России замедление роста цен назвали устойчивым, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития.
По его словам, задача по снижению инфляции во многом выполнена. В 2025 году она составила 5,6%, а в текущем году динамика указывает на дальнейшее замедление.
По данным министерства, на 20 апреля годовая инфляция достигла 5,7%. За неделю цены выросли на 0,01%, с начала месяца — на 0,18%, с начала года — на 3,16%.
Отмечается, что за последние три года экономика страны выросла более чем на 10% в реальном выражении. Основной вклад в рост сейчас вносит внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный.
При этом ранее указывалось на снижение темпов экономической динамики. В январе-феврале ВВП сократился на 1,8%, что оказалось ниже ожидаемых показателей.
