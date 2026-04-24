Стали известны зарплатные предложения и ожидания омичей в 2026 году

По данным базы вакансий hh.ru, жителям Омской области предлагали зарплату в размере 71,7 тысячи рублей в месяц. Это 7-е место по СФО.
Для сравнения, в Новосибирской области (4-е место) работодатели в среднем предлагают зарплату в 80,9 тысячи рублей, в Тыве (1-е место) — 88,3 тысячи рублей; в Томской области (последнее место) — 63,1 тысячи рублей.
Аналитики отмечают, что зарплатные ожидания жителей оказались ниже предложения работодателей. Так, омичи в среднем ждут зарплату в 60,3 тысячи рублей. Больше всего хотят получать жители Новосибирской области — 70,9 тысячи рублей.
Эксперты также уточняют, что на Омскую область приходится порядка 12% от всех вакансий, представленных в СФО.
Добавим, по данным Омскстата, средняя зарплата в Омской области по итогам 2025 года составила 73,1 тысячи рублей.