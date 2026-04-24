Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд РФ подтвердил наличие медицинского картеля в Хабаровском крае

Участники сговора выплатят многомиллионные штрафы за завышение цен.

Источник: Хабаровский край сегодня

Точку в деле о завышении цен на поставки медицинских изделий в учреждения Дальнего Востока поставил Верховный суд России. Он согласился с позицией Хабаровского управления федеральной антимонопольной службы, утверждавшего, что ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «СТС», ООО «Лидер М», ООО «Велл-Бин» и ряд хозяйствующих субъектов обходили правила честной конкуренции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сговор позволил предприятиям выигрывать торги на поставки, общая сумма которых превысила 400 миллионов рублей.

Сумма оборотных штрафов, на которых настаивало Хабаровское УФАС, составила более 41,7 млн рублей. Уличенные в картеле бизнесмены пытались оспорить решение сначала в хабаровском арбитраже, затем — в дальневосточном. Во всех случаях служители Фемиды признавали наличие нарушений.

Верховный суд также признал, что медкартель имел место. За попытку обойти конкуренцию пяти компаниям все же придется заплатить.

Картель: от ценового сговора до наркоимперии
Термин «картель» давно вышел за рамки учебников по экономике, и сегодня он все чаще звучит в новостях — особенно когда речь заходит о расследованиях антимонопольных служб и громких операциях против наркосиндикатов. В одних случаях картель — это тайное соглашение компаний о ценах, в других — жесткая и даже жестокая преступная структура с международными связями. Кто есть кто — разбираем в материале.
Читать дальше