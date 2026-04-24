Верховный суд РФ подтвердил наличие медицинского картеля в Хабаровском крае

Точку в деле о завышении цен на поставки медицинских изделий в учреждения Дальнего Востока поставил Верховный суд России. Он согласился с позицией Хабаровского управления федеральной антимонопольной службы, утверждавшего, что ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «СТС», ООО «Лидер М», ООО «Велл-Бин» и ряд хозяйствующих субъектов обходили правила честной конкуренции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сговор позволил предприятиям выигрывать торги на поставки, общая сумма которых превысила 400 миллионов рублей.
Сумма оборотных штрафов, на которых настаивало Хабаровское УФАС, составила более 41,7 млн рублей. Уличенные в картеле бизнесмены пытались оспорить решение сначала в хабаровском арбитраже, затем — в дальневосточном. Во всех случаях служители Фемиды признавали наличие нарушений.
Верховный суд также признал, что медкартель имел место. За попытку обойти конкуренцию пяти компаниям все же придется заплатить.