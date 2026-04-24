Предприятия СУЭК-Красноярск готовы к работе в пожароопасный период

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наступление весны для предприятий края особое время. Надо быть готовым и паводкам и к пожарам. Предприятия СУЭК-Красноярск подготовились к прохождению горячей поры.
Подготовку к пожароопасному сезону на Бородинском, Березовском и Назаровском разрезах традиционно начали заблаговременно.
Угольщики в круглосуточном режиме находятся на чеку, чтобы не допустить возникновения пожаров на территориях предприятий, бесперебойно поставляющих твердое топливо на ТЭЦ и ГРЭС и обеспечивающих теплом и светом миллионы жителей Красноярского края.
Такая подготовка начинается с тотальной ревизии. Во всех структурных подразделениях уже проверили исправность пожарных сигнализаций в цехах, административных корпусах и помещениях для обогрева, наличие первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и доступность подъездов для пожарной техники. Отдельное внимание уделили системам пожаротушения на горнодобывающей технике, проверив их исправность.
Но техника — лишь часть системы. Не менее важна подготовка территории. На всей площади земельного отвода предприятий действует запрет на сжигание сухой травы и мусора. Производится обязательное опахивание вокруг складов, участков и подстанций.
Перед началом грозового сезона специалисты отдельно проверят молниезащиту на складах ГСМ. А чтобы защититься ещё и от ураганов, в филиалах осматривают кровли зданий — проверяют их целостность и надежность крепления к несущим конструкциям.
Но главный ресурс — люди. На всех предприятиях организованы тренировки с работниками и членами вспомогательных горноспасательных команд. Отрабатываются навыки тушения пожаров, от локальных возгораний до крупных. Во всех подразделениях провели противопожарные инструктажи с практическим применением средств пожаротушения. Каждый работник знает алгоритм действий при обнаружении возгорания.
«Помимо ежегодных профилактических мероприятий, в первую очередь важна личная ответственность каждого. Зачастую для пожара достаточно маленькой искорки, — комментирует генеральный директор АО “СУЭК-Красноярск” Евгений Евтушенко. — Мы на производстве обязаны быть готовыми на 100 процентов. Бесперебойная работа наших предприятий — это основа энергетической стабильности Красноярска и всего края, гарантия того, что в каждом доме и каждой квартире будет сохранен привычный нам комфорт: тепло, свет, электроэнергия».