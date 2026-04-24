Россиянам рассказали подробности новой семейной выплаты: кого она затронет

Более 4 млн российских семей смогут получить новую семейную налоговую выплату. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена выплата. Она охватит более четырех миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей», — сказала Голикова в рамках конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».
Как пояснили в Соцфонде, претендовать на помощь могут только граждане России, постоянно живущие в стране. Это обязательное условие и для детей, и для их родителей. Дополнительно от родителей требуется быть налоговыми резидентами и заплатить подоходный налог в течение года, который предшествует подаче заявления.
Заявки на регулярную выплату для малоимущих семей с двумя и более детьми (до 18 лет, а для учащихся очно — до 23 лет) будут принимать до 30 сентября. Право на эту меру поддержки появится с 1 июня.
По словам Голиковой, рождаемость растет на Чукотке, в Карелии и Мордовии.
Ранее стало известно, что заявки на получение новой ежегодной семейной выплаты Социальный фонд начнет принимать 1 июля 2026 года.
Многодетные семьи будут продолжать получать пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, даже если их доходы чуть выше установленных норм, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам зампреда комитета Госдумы по бюджету Каплана Панеша, единое пособие для семей с детьми до 17 лет наиболее выгодно неработающим матерям, тогда как пособие по уходу за ребенком до полутора лет — работающим гражданам с высокими доходами. Для семей с низкими доходами предпочтительный вариант зависит от конкретных цифр.
Соцфонд досрочно выплатит детские пособия, средства придут 29−30 апреля. Это коснется единого пособия на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость расширения мер поддержки для военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения СВО.