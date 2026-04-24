Курс на КРТ и синхронизация с государством: форум PRO ГОРОD 2026 соберет лидеров девелопмента и представителей министерств

«Рынок недвижимости в 2026 году вошел в зону турбулентности: мы наблюдаем сужение спроса и смену профиля покупателя, при этом привычная маржинальность проектов снижается. В таких условиях стратегически важно переключиться с точечной застройки на комплексное развитие территорий (КРТ) и создание качественной среды. В одиночку бизнес эти вызовы не вытянет, поэтому форум PRO ГОРОD задуман как инструмент прямой коммуникации и жесткой синхронизации с государством — это единственный способ сохранить устойчивость проектов в текущих реалиях», — отметил основатель и руководитель оргкомитета форума, GR-стратег Георгий Бурлаков. Свое участие в деловой программе уже подтвердили: первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев и директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета по цифровой экономике Совета Федерации Надежда Сурова. К дискуссиям присоединятся депутаты Государственной Думы и Мосгордумы, руководители профильных министерств и ведомств. Экспертный состав и технологический блок представят топ-менеджеры лидеров девелоперского рынка и сервисных компаний: Sminex, Level Group, «Донстрой», Capital Group, ГК ТОЧНО, Sezar Group, «ПИК-Комфорт», ГК «РКС Девелопмент», ГК «А101», ООО «АКСЕЛЕРЕЙШН ИНЖИНИРИНГ» и многие другие ведущие представители отрасли. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Москвы, комитета Совета Федерации РФ, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минобрнауки и Минпросвещения России. В числе соорганизаторов форума и его программных треков — Финансовый университет при Правительстве РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), АНО «Энергия Развития» (ГК «Росатом»), курирующая экологическую повестку, а также ряд ведущих отраслевых, образовательных и общественных организаций. Особое место в деловой программе форума займет торжественное награждение лауреатов II Всероссийского конкурса видеоконтента образовательных учреждений РФ «Самая Огромная Страна», организованного совместно с Международным порталом «ХЕЛПИНВЕР — открой новую Россию!». Это масштабный проект, соорганизаторами которого выступили Минобрнауки и Минпросвещения РФ, который показывает современную Россию глазами молодежи.