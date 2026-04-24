Юрий Трутнев: Работа по развитию российской Арктической зоны будет продолжена

Заместитель председателя Правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев доложил президенту Владимиру Путину о развитии российской Арктической зоны. Доклад прозвучал на совещании главы государства с членами Правительства, сообщает пресс-служба кабмина.
«Арктическая зона РФ имеет стратегическое значение для развития экономики и обеспечения безопасности страны. В регионе создана крупнейшая в мире преференциальная зона. За 5 лет запущено более 1 тыс. проектов с господдержкой, объем инвестиций на 10 лет превышает 30 трлн рублей», — заявил Юрий Трутнев.
Развитие Севморпути.
За 10 лет грузопоток по СМП вырос с 4 млн до почти 38 млн т.
Построено 4 атомных ледокола, 6 судов аварийно-спасательного флота и модернизировано 3 гидрографических судна. На орбиту выведены 5 спутников гидрометеорологического и радиолокационного наблюдения. До 2035 года планируется построить еще 4 атомных ледокола, не менее 10 судов аварийно-спасательного флота и запустить 12 спутников.
Власти и госкорпорации формируют модель Трансарктического транспортного коридора, который объединит Севморпуть, внутренние водные пути и объекты инфраструктуры.
Повышение качества жизни.
В Арктической зоне действуют механизмы единой президентской субсидии, льготной ипотеки, программы «Арктический гектар» и доступного арендного жилья.
Разработаны мастер-планы развития опорных населенных пунктов, начато строительство и модернизация более 100 объектов. Из средств федерального бюджета в 2026—2028 годах на реализацию мастер-планов предусмотрено выделение более 70 млрд рублей.
Северный завоз.
Северный завоз — это 4 млн т грузов стоимостью более 200 млрд рублей. В соответствии с принятым федеральным законом, грузы северного завоза обладают приоритетом. Количество контейнеров, доставляемых с задержкой, за время работы закона — за два года — сократилось более чем в 30 раз.
«Все населённые пункты обеспечены топливом, продуктами питания, товарами первой необходимости. Большая часть грузов доставляется в удалённые и труднодоступные территории водными видами транспорта», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Климатические изменения и наука.
В 12 регионах развернута государственная система фонового мониторинга многолетней мерзлоты, создается единый научный центр мониторинга.
Для развития научной базы на архипелаге Шпицберген создается международный научно-образовательный центр. Юрий Трутнев обратился к Президенту с предложением присвоить центру имя знаменитого исследователя Арктики Артура Николаевича Чилингарова.
Юрий Трутнев отметил, что вся работа по развитию Арктики ведётся в соответствии с утверждёнными Указами Президента об основах государственной политики в Арктике и Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. По поручению главы государства подготовлен проект обновлённой стратегии, с учётом изменившихся за пять лет геополитических условий. Основы государственной политики и стратегия объединены в единый документ — Стратегию развития АЗРФ до 2050 года.
«Работа по развитию российской Арктической зоны будет продолжена», — подытожил он.