Юрий Трутнев: Работа по развитию российской Арктической зоны будет продолжена

Россия создала крупнейшую в мире преференциальную зону в Арктике.

Источник: AmurMedia

Заместитель председателя Правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев доложил президенту Владимиру Путину о развитии российской Арктической зоны. Доклад прозвучал на совещании главы государства с членами Правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

«Арктическая зона РФ имеет стратегическое значение для развития экономики и обеспечения безопасности страны. В регионе создана крупнейшая в мире преференциальная зона. За 5 лет запущено более 1 тыс. проектов с господдержкой, объем инвестиций на 10 лет превышает 30 трлн рублей», — заявил Юрий Трутнев.

Развитие Севморпути.

За 10 лет грузопоток по СМП вырос с 4 млн до почти 38 млн т.

Построено 4 атомных ледокола, 6 судов аварийно-спасательного флота и модернизировано 3 гидрографических судна. На орбиту выведены 5 спутников гидрометеорологического и радиолокационного наблюдения. До 2035 года планируется построить еще 4 атомных ледокола, не менее 10 судов аварийно-спасательного флота и запустить 12 спутников.

Власти и госкорпорации формируют модель Трансарктического транспортного коридора, который объединит Севморпуть, внутренние водные пути и объекты инфраструктуры.

Повышение качества жизни.

В Арктической зоне действуют механизмы единой президентской субсидии, льготной ипотеки, программы «Арктический гектар» и доступного арендного жилья.

Разработаны мастер-планы развития опорных населенных пунктов, начато строительство и модернизация более 100 объектов. Из средств федерального бюджета в 2026—2028 годах на реализацию мастер-планов предусмотрено выделение более 70 млрд рублей.

Северный завоз.

Северный завоз — это 4 млн т грузов стоимостью более 200 млрд рублей. В соответствии с принятым федеральным законом, грузы северного завоза обладают приоритетом. Количество контейнеров, доставляемых с задержкой, за время работы закона — за два года — сократилось более чем в 30 раз.

«Все населённые пункты обеспечены топливом, продуктами питания, товарами первой необходимости. Большая часть грузов доставляется в удалённые и труднодоступные территории водными видами транспорта», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Климатические изменения и наука.

В 12 регионах развернута государственная система фонового мониторинга многолетней мерзлоты, создается единый научный центр мониторинга.

Для развития научной базы на архипелаге Шпицберген создается международный научно-образовательный центр. Юрий Трутнев обратился к Президенту с предложением присвоить центру имя знаменитого исследователя Арктики Артура Николаевича Чилингарова.

Юрий Трутнев отметил, что вся работа по развитию Арктики ведётся в соответствии с утверждёнными Указами Президента об основах государственной политики в Арктике и Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. По поручению главы государства подготовлен проект обновлённой стратегии, с учётом изменившихся за пять лет геополитических условий. Основы государственной политики и стратегия объединены в единый документ — Стратегию развития АЗРФ до 2050 года.

«Работа по развитию российской Арктической зоны будет продолжена», — подытожил он.

Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
