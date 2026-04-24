В Крыму продлен срок подачи декларации по НДС за первый квартал

«Декларацию по НДС за 1 квартал 2026 года необходимо представить не позднее 27 апреля 2026 года. Срок перенесен с 25 апреля, так как это выходной день (суббота)», — говорится в сообщении.
В ведомстве также указали, что в форму декларации внесены изменения, связанные с увеличением ставки НДС с 20 до 22%. Теперь в третьем разделе документа появились дополнительные строки для отражения сумм НДС, которые рассчитываются по новым ставкам.
Кроме того, были внесены изменения в разделы, которые содержат новые реквизиты, позволяющие указывать номера и даты отгрузочных и авансовых счетов-фактур.
В частности, как уточнили в УФНС, к перечню операций, освобожденных от налога на добавленную стоимость, вошли передача товаров на нужды бойцов специальной военной операции, передача изымаемых объектов недвижимости для государственных нужд, а также выплаты банками процентов в драгметаллах (в слитках) по договору банковского вклада.