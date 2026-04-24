Сбер помогает учителям Красноярского края внедрять ИИ-технологии в работу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В марте 2026 года в Красноярском крае стартовало обучение ИИ-навыкам для 60 педагогов из 37 школ региона. Обучение проводится в онлайн-формате. Его организатором выступили Сбер, школа программирования и математики «Алгоритмика» (входит в экосистему Сбера) и министерство образования Красноярского края.
В рамках образовательной программы школьные преподаватели освоят работу с ИИ-помощником ГигаЧат: научатся создавать полезные промты для учебных задач и использовать ИИ-технологии для генерации текстов и изображений.
Планируется, что в начале нового учебного года прошедшие обучение учителя начнут читать курсы по работе с инструментами искусственного интеллекта для учеников 5 и 7 классов общеобразовательных школ региона.
«Сбер в Красноярске активно делится своей экспертизой и знаниями в направлении использования технологий искусственного интеллекта для повышения уровня компетенций учителей и учеников. В современных реалиях необходимо осваивать цифровые навыки, повышать профессиональный уровень, идти в ногу со временем. Сегодняшние ученики — это те, кто в будущем сможет влиять на цифровую трансформацию региона в целом. Обучение использованию ИИ-инструментов — важнейший вклад в подготовку молодого поколения к цифровому будущему», — сообщил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.
«Внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс для школьников, студентов и преподавателей — насущная необходимость. “Алгоритмика” комплексно развивает образование в этом направлении, уже с сентября 2026 года в рамках совместных проектов с правительством Красноярского края и Сбербанком 7350 учеников 5 и 7 классов и более 150 педагогов школ региона получат возможность изучить инструменты искусственного интеллекта, усилят цифровые навыки и смогут эффективно интегрировать их в образовательный процесс», — подчеркнула руководитель направления по работе с государственным сектором компании «Алгоритмика» Алёна Миночкина.
