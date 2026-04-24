ЦБ РФ отметил рост спроса на сибирский уголь из-за конфликта на Ближнем Востоке

Индия и Китай — лидеры по импорту российского угля. В конце февраля Россия предлагала обеим странам обнулить импортные пошлины на это топливо, сообщали источники «Ъ». С 2014 года на импорт российского угля в Китай действует пошлина в 3−6%. В Индии импортная пошлина достигает 2,5%. По данным аналитиков BigMint, в январе Россия нарастила в Индию экспорт коксующегося угля на 58% к декабрю и на 63% год к году.