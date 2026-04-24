Вице-президент «Норникеля» Сергей Ткаченко: компания заинтересована в надёжных и компетентных партнёрах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новосибирске, на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе, обсудили вопросы промышленной кооперации.
Президент РСПП Александр Шохин в своем приветственном слове отметил: «Сегодня мы встречаемся в непростой экономической ситуации. Президент России обратил внимание на падение макроэкономических показателей и дал поручение правительству страны разработать дополнительные меры по возобновлению экономического роста и поддержке деловых инициатив. В рамках этой работы, надеюсь, будут реализованы и предложения бизнеса».
Шохин напомнил, что в феврале текущего года в руководстве Координационного совета отделений РСПП в СФО произошли кадровые перестановки, председателем избран первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти компании «Норникель» Николай Уткин, сопредседателем — председатель Правления Регионального отделения Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Юрий Шамков.
«Эти изменения повышают эффективность взаимодействия бизнеса с региональными и федеральными органами власти», — подчеркнул Шохин, добавив, что РСПП ведет работу и по линии других общественных структур, в частности «Сибирского соглашения».
«Важно объединять усилия по продвижению бизнеса вместе с такими партнерами», — сказал он.
Николай Уткин рассказал, что у «Норникеля» есть богатый опыт выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом.
«Мы два-три раза в год встречаемся с представителями коммерческих организаций для обсуждения текущей деятельности и условий сотрудничества. У “Норникеля” большие потребности в подрядчиках и поставщиках. И речь не только про Норильск, это и Мурманская область, и Красноярский край в целом, и Забайкалье, и даже центральная Россия, — сказал он. — По итогам 2025 года на приобретение различной продукции в регионах присутствия компании мы направили порядка 70 миллиардов рублей. В 2021 году эта цифра составляла порядка 2,5 миллиардов рублей».
О развитии кооперации в Красноярском крае подробнее участникам совещания рассказал вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко. Модератор мероприятия, директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО в РСПП Андрей Грачев, передавая ему слово, подчеркнул: «Это человек, который своими руками делал все, что касается индустриального партнёрства компании в Красноярском крае».
Ткаченко рассказал, что диалог с предприятиями региона идет с 2010 года. За это время из формата регулярных встреч он превратился в полноценный механизм экономического взаимодействия между правительством Красноярского края, Заполярным филиалом «Норникеля», представителями малого и среднего бизнеса. За последние 5 лет совокупный оборот товаров, работ, услуг превысил четверть триллиона рублей.
«За 2025 год мы совершили закупки у поставщиков Красноярского края на общую сумму 42,2 млрд рублей, а доля краевых предприятий в общем объеме закупок компании составила практически 40%, — сказал Ткаченко. — Всего в прошлом году в закупочных процедурах приняло участие 180 компаний из Красноярского края. Это значимый вклад в экономику региона. При этом мы не ограничиваем поиск подрядчиков территориально».
По словам Сергея Ткаченко, эффект от кооперации носит комплексный характер, выгодный всем. Для Красноярского края это, прежде всего, увеличение налоговых поступлений в бюджет, появление новых рабочих мест и развитие территории. Стабильные заказы «Норникеля» также гарантируют рост производственных мощностей малых и средних предприятий. Помимо этого, совместная работа позволяет наращивать уникальные компетенции, направленные на укрепление технологического суверенитета.
В своем докладе «Индустриальный диалог: как стать партнером “Норникеля” он остановился на конкретных направлениях, где компания видит точки роста для предприятий.
«Первое — это производство и капитальное строительство. В Норильске реализуется масштабная программа реновации. Это наш стратегический приоритет в социальной сфере», — подчеркнул Ткаченко.
В северном городе уже ведется строительство поликлиники в районе Талнах на 1000 посещений в смену, модернизация Заполярного государственного университета, а также возведение жилья.
Вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» отметил и глобальный проект по капитальному ремонту подземной горной техники, который компания реализует в Красноярске в партнерстве с местным подрядчиком. Это пример уже существующей кооперации, который позволяет «Норникелю» решать не только текущие задачи, но и отвечать вызовам сегодняшнего дня, нарабатывая уникальные компетенции.
«Норникель» открыт к диалогу и заинтересован в надёжных и компетентных партнёрах как из Красноярского края, так и из других регионов. Мы приглашаем всех стать частью нашей масштабной производственной кооперации", — завил Сергей Ткаченко.