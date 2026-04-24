Омский суд постановил срочно расселить аварийный дом на улице Южная

Суд обязал Омский муниципалитет срочно расселить жильцов аварийного дома. Прокуратура Кировского округа Омска провела проверку соблюдения жилищного законодательства в действиях местных властей при переселении жителей аварийного дома по адресу улица Южная, 105. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В апреле 2024 года дом был признан аварийным и непригодным для проживания, однако срок переселения жильцов был установлен только до 31 декабря 2031 года.
Во время выездной проверки прокуратура обнаружила, что наружные стены и фундамент здания находятся в аварийном состоянии, что представляет угрозу обрушения и опасность для жизни и здоровья не только жильцов, но и сторонних людей.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, требуя от администрации Омска немедленных мер по расселению жильцов.
Суд удовлетворил иск в полном объёме. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.