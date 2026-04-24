В Нижегородской области обновили инвестиционную карту региона

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области обновили инвестиционную карту региона. Теперь пользовали смогут размещать на карте собственные инвестплощадки, рассказали в пресс-службе правительства области.

Также на карте появились памятники архитектуры, доступные для инвестирования, и универсальные инвестиционные предложения.

«Эта функция открывает новые возможности для нижегородских предпринимателей, позволяя им не только реализовывать свою собственность, но и находить потенциальных партнеров для инвестиционных проектов на конкретных участках», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Сейчас на инвестиционной карте Нижегородской области размещено более 600 площадок.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в ФАС заявили, что цены на бензин на заправках остаются стабильными.