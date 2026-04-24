Глава Прикамья и министр строительства Казахстана планируют укрепить кооперацию

Губернатор Дмитрий Махонин во главе делегации Пермского края встретился в Казахстане с министром промышленности и строительства Республики Ерсайыном Нагаспаевым, рассказали в пресс-службе Правительства Прикамья. Во время визита обсуждались вопросы промышленной кооперации и роста внешнеторгового оборота.
Пермский край занимает 12 место в России по развитию промышленности и 5 место — по объему экспорта. Кроме того, регион лидирует в энергетическом машиностроении, производстве бумаги, бытовой химии, в том числе стиральных порошков, а также магния и метанола.
Казахстан является одним из ключевых партнеров Прикамья. Пермский край экспортирует в Казахстан минеральные удобрения, кабельную продукцию и насосное оборудование. Из Республики импортируют химическую продукцию, азотно-фосфорные удобрения и продукцию машиностроения.
Ерсайын Нагаспаев заявил о готовности сотрудничать с Пермским краем: поставлять удобрения для АПК, разрабатывать совместные проекты в машиностроении, металлургии, химии и строительстве. Делегация Прикамья обсудила с замминистра энергетики Казахстана Санжаром Жаркешовым взаимодействие в топливно-энергетической отрасли. В регионе 608 предприятий участвуют в промышленной кооперации, разрабатывая решения для 53 холдингов при поддержке Пермского НОЦ.
Летом делегация Казахстана посетит Пермский край, где представителям Республики продемонстрируют возможности предприятий и научных центров региона.