В Екатеринбурге на ремонт улицы Пушкина потратят более 471 миллиона

На ремонт улицы Пушкина в Екатеринбурге потратят более 471 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на капитальный ремонт улицы Пушкина потратят 471,9 миллиона рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гостазупок. Подрядчикам предстоит отремонтировать участок от проспекта Ленина до улицы Малышева в Ленинском районе Екатеринбурга.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». Заявки на участие в аукционе можно отправить до 13 мая, итоги конкурса подведут 18 мая.

Исходя из документации к заявке, подрядчик сначала должен разработать проектно-сметную документацию для проведения будущих работ. Этот этап необходимо завершить до 31 июля 2026 года. После утверждения плана рабочие приступят к строительству, которое необходимо завершить не позднее 30 июня 2027 года.

Напомним, что на ремонт главной пешеходной улицы Екатеринбурга потратят 554 миллиона рублей. На Вайнера уберут все существующие конструкции, в том числе медиаэкран.