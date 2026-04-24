В первом квартале 2026 года выдача разрешений на многоквартирную застройку в Крыму снизилась на 24%. Об этом сообщили республиканском Министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора.
«В первом квартале 2026 года выданы разрешения на строительство многоквартирной жилой застройки общей площадью 140 тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве агентству ТАСС.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 24%. Тогда в Крыму выдали разрешения на строительство жилья общей площадью 190 тысяч квадратных метров.
Однако, как пояснили в Минжилполитики, такие изменения вовсе не свидетельствуют о снижении объемов строительства недвижимости.
«Уровень спроса на жилье сохраняется ввиду курортной привлекательности республики», — добавили в ведомстве.
Причина снижения выдачи разрешений не уточняется.