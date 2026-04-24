FT рассказала, как Сингапур начал переходить на российские нефтепродукты

Сингапуре на фоне конфликта на Ближнем Востоке переходит на российское топливо, трейдеры начали заменять нефтепродукты из этого региона на российский, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической группы Vortexa, основанные на отслеживании грузов.
Согласно ее оценкам, импорт российского мазута в Сингапур резко вырос после начала конфликта: в апреле объем более чем вдвое превысил средний месячный показатель 2025 года.
Импорт мазутного топлива из стран Ближнего Востока в Сингапур в последние месяцы существенно сократился, показывают данные Vortexa: объемы поставок из стран Персидского залива в марте и апреле упали до 336 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 522 тыс. баррелей в январе и феврале. Импорт из России же вырос с 372 тыс. баррелей в январе-феврале до 585 тыс. баррелей в марте и апреле.
По данным Vortexa, уровень поставок мазутного топлива из России в Сингапур в апреле может стать рекордным с 2016 года.
Компания Veson Nautical, специализирующаяся на данных о морских перевозках, указала, что в этом году на якорные стоянки, связанные с Сингапуром, зашло около 20 российских танкеров, в том числе несколько подпадающих под санкции ЕС и США. В январе-апреле 2025 года таковых было лишь пять, подсчитали аналитики.
Объем импорта российского топлива в Сингапур в апреле стал «огромным», заявила FT Паола Родригес-Масиу — представительница независимой компании Rystad Energy, специализирующейся на исследованиях в области энергетики и бизнес-аналитике. В глобальном масштабе грузы перенаправлялись в Сингапур, потому что тот платил за мазут больше, чем другие регионы, сказала она.
Конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки мазута через Ормузский пролив, и трейдеры мазута в Азии начали испытывать трудности с обеспечением альтернативных поставок, писал ранее Reuters.
Через Ормузский пролив ежемесячно провозили около 3,7 млн т мазута, из которых примерно 1,2 млн т шли в Азию, в основном в Юго-Восточную (около 70%). По состоянию на начало марта количество транзитов танкеров упало примерно на 90% по сравнению с концом февраля.
Агентство отметило также рост цен: так, высокосернистое бункерное топливо в порту Сингапура подорожало более чем на 40%, низкосернистое — более чем на 30%. Это привело к увеличению затрат на заправку судов и, как следствие, росту транспортных расходов, поясняло издание.