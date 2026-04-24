FT рассказала, как Сингапур начал переходить на российские нефтепродукты

Импорт мазутного топлива из стран Ближнего Востока в Сингапур в последние месяцы существенно сократился, показывают данные Vortexa: объемы поставок из стран Персидского залива в марте и апреле упали до 336 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 522 тыс. баррелей в январе и феврале. Импорт из России же вырос с 372 тыс. баррелей в январе-феврале до 585 тыс. баррелей в марте и апреле.