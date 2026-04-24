Иркутск показал, как выгодно расселять аварийные дома с помощью КРТ

Глава Иркутска Руслан Болотов выступил на муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» с участием вице-премьера Марата Хуснуллина. Он представил опыт города по переселению жителей из аварийных домов с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ).
Иркутск уже завершил программу расселения домов, признанных аварийными до 2017 года, и переходит к новому этапу — для жилья, получившего такой статус до 2022 года. Экономический эффект от механизма КРТ составил около 2,2 млрд рублей. В городе заключено пять договоров на 21 гектар, что позволит построить более 427 тысяч кв. метров жилья и расселить 102 аварийных дома.
Ключевой проект — развитие Знаменского предместья. На площади 15,5 гектара планируется возвести свыше 1 млн кв. метров жилья и около 20 социальных объектов. Застройщик также передаст городу участок под школу на 1275 мест.
