Иркутск показал, как выгодно расселять аварийные дома с помощью КРТ

Иркутск уже завершил программу расселения домов, признанных аварийными до 2017 года, и переходит к новому этапу — для жилья, получившего такой статус до 2022 года. Экономический эффект от механизма КРТ составил около 2,2 млрд рублей. В городе заключено пять договоров на 21 гектар, что позволит построить более 427 тысяч кв. метров жилья и расселить 102 аварийных дома.