Нижегородская судоходная компания задолжала сотрудникам 11 млн рублей

В ответ на выявленные нарушения руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что ведомство приняло меры для обеспечения соблюдения трудового законодательства. Компании было объявлено предостережение. Оно обязывает работодателя принять меры к погашению задолженности и не допускать подобных нарушений в будущем. В случае бездействия в отношении компании могут быть применены более строгие меры административного воздействия.