Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская судоходная компания задолжала сотрудникам 11 млн рублей

Предприятие получило предостережение от ГИТ.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области предприятию, занимающемуся грузовыми речными перевозками, объявлено предостережение за нарушение сроков выплаты заработной платы. Общая задолженность перед сотрудниками ООО «Фарватер» превысила 11 миллионов рублей.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области, в ходе реализации контрольных полномочий было установлено, что компания не выплатила работникам зарплату за период с ноября 2025 года по февраль 2026 года.

В ответ на выявленные нарушения руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что ведомство приняло меры для обеспечения соблюдения трудового законодательства. Компании было объявлено предостережение. Оно обязывает работодателя принять меры к погашению задолженности и не допускать подобных нарушений в будущем. В случае бездействия в отношении компании могут быть применены более строгие меры административного воздействия.