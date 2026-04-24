Нижегородская судоходная компания задолжала сотрудникам 11 млн рублей

В Нижегородской области предприятию, занимающемуся грузовыми речными перевозками, объявлено предостережение за нарушение сроков выплаты заработной платы. Общая задолженность перед сотрудниками ООО «Фарватер» превысила 11 миллионов рублей.
Как сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области, в ходе реализации контрольных полномочий было установлено, что компания не выплатила работникам зарплату за период с ноября 2025 года по февраль 2026 года.
В ответ на выявленные нарушения руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что ведомство приняло меры для обеспечения соблюдения трудового законодательства. Компании было объявлено предостережение. Оно обязывает работодателя принять меры к погашению задолженности и не допускать подобных нарушений в будущем. В случае бездействия в отношении компании могут быть применены более строгие меры административного воздействия.