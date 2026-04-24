В Челябинской области строят новый участок дороги к Тюлюку

В Катав-Ивановском районе Челябинской области продолжают строить асфальтированную дорогу за 2 миллиарда рублей к посёлку Тюлюк и нацпаркам «Зигальга» и «Иремель». Специалисты обустраивают земляное полотно, водоотводные канавы и готовят основание. Рассказываем о ходе работ.

Источник: Pchela.News

— Объём работы огромный: на место завозится скальный грунт, из которого укладывается насыпь, идёт откачка грунтовых вод, замена сложных пучинистых грунтов, — сообщили сотрудники нацпарка «Зигальга».

В прошлом году здесь преобразили 10-километровый отрезок, а к концу сезона планируют заасфальтировать новый участок.

Напомним, что летом 2024 года жители села Тюлюк Челябинской области обратились к губернатору Алексею Текслеру. Люди возмутились, что из-за «убитого» состояния дороги отменили общественный транспорт, и не было понимания, когда начнётся её ремонт. Вскоре в Миндоре сообщили о возобновлении перевозок по муниципальному маршруту.

А бывший глава Миндортранса Челябинской области Алексей Нечаев отмечал, что объект очень сложный, поэтому быстрее сделать его не получится. Есть и другие сложности.