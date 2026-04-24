В Челябинской области строят новый участок дороги к Тюлюку

Напомним, что летом 2024 года жители села Тюлюк Челябинской области обратились к губернатору Алексею Текслеру. Люди возмутились, что из-за «убитого» состояния дороги отменили общественный транспорт, и не было понимания, когда начнётся её ремонт. Вскоре в Миндоре сообщили о возобновлении перевозок по муниципальному маршруту.