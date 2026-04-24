Сколько заработает государство на платных дорогах в 2026 году

Он отметил, что доходы от платных дорог в 2025 году составили 87 млрд тенге.
План на текущий год — 120 млрд тенге. Поступающие средства направляются на обслуживание заемных средств и содержание дорог. В целом, платные дороги снижают нагрузку на бюджет.
По его словам, в сфере автомобильного транзита имеется значительный потенциал.
«В ближайшее время будут завершены инфраструктурные проекты, а также работы по реконструкции и строительству пунктов пропуска. Будут внедрены новые технологии и осуществлен отказ от разрешительной системы. Эти меры позволят повысить транзитный потенциал страны», — добавил министр.
