Сколько заработает государство на платных дорогах в 2026 году

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 24 апреля 2026 года на парламентских слушаниях в Сенате озвучил планы по пополнению бюджета за счет платных дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он отметил, что доходы от платных дорог в 2025 году составили 87 млрд тенге.

План на текущий год — 120 млрд тенге. Поступающие средства направляются на обслуживание заемных средств и содержание дорог. В целом, платные дороги снижают нагрузку на бюджет.

сказал Сауранбаев

По его словам, в сфере автомобильного транзита имеется значительный потенциал.

«В ближайшее время будут завершены инфраструктурные проекты, а также работы по реконструкции и строительству пунктов пропуска. Будут внедрены новые технологии и осуществлен отказ от разрешительной системы. Эти меры позволят повысить транзитный потенциал страны», — добавил министр.

