Пекинский автосалон — 2026: прямая трансляция

10:35 Сооружать трехосные пикапы на базе своих внедорожников под силу не только Mercedes-Benz с его известным G-Class на портальных мостах. Вдогонку внедорожнику Jetour G700 китайский бренд показал пикап F700 с гибридной силовой установкой. Модель привлекает внимание «квадратным» дизайном и рамной конструкцией, унаследованной от внедорожника G700. Гибридная силовая установка развивает 904 л.с., запас хода составляет до 1400 км. Это прямой конкурент Ford Ranger PHEV. Запланирована экспансия на внешние рынки к 2028 году — в частности, в Австралию и на Ближний Восток.
А вот так концепт от Exeed выглядит в профиль.
10:15 Представление дизайнеров бренда Exeed о том, как должен выглядеть премиальный шестиместный кроссовер — перед вами. EX Vision дебютировавший на Пекинском автосалоне, демонстрирует новую дизайн-стратегию Exeed и его технологический потенциал. В активе новой модели — активная подвеска и полный привод.
10:11 В отличие от Москвы в Пекине намного теплее — +26 С°, а внутри павильонов еще жарче и душно, поскольку много посетителей, а воздух нагревают многочисленные софиты и экраны на стендах. Представляете, как тяжело стендисткам в верхней одежде?
10:05 Пока инженеры спорят о запасе хода, мы нашли батарейку, которая не садится — это улыбки хостeс на стендах. Пекин-2026: даже электрокары завидуют уровню зарядки эмоций.
10:02 Мода на большие экраны не обошла стороной и консервативных японцев!
10:00 Автомобили Toyota в целом и кроссовер RAV4 в частности — бестселлеры параллельного импорта на российском рынке. На Пекинском автосалоне на стенде японского бренда присутствует RAV4 актуального поколения, который дебютировал в Гуанчжоу прошлой осенью. Характерные штрихи внешности — угловатый дизайн и С-образная передняя оптика.
09:50 Volvo EM90 на Пекинском автосалоне 2026: обновление для 2027-го модельного года и официальный старт продаж. Это не премьера, а выход на китайский рынок флагманского электромобиля-минивэна. Цена — от 818 000 юаней (~9,9 млн руб). Главная особенность — двухмоторный полный привод за счет разнесенных друг от друга электромоторов. Батарея выдает 116 кВт·ч, запас хода 738 км (CLTC). В оснащение входят матричные фары «Молот Тора», аудиосистема Bowers & Wilkins, 6 подушек безопасности.
09:45 Автомобили Ora на российском рынке популярными не стали, но в Китае бренд развивается и выходит на международные рынки. Автомобиль Ora 5 — компактный автомобиль от Great Wall, запущенный в Китае в декабре 2025 года. Модель доступна с тремя вариантами привода (электрический, бензиновый, гибридный). Запас хода гибрида до 580 км. Мощность турбомотора 1.5 для бензиновой версии — 184 л.с. Суммарная мощность силовой установки гибрида — 220 л.с.
09:45 Nissan Teana на Пекинском автосалоне 2026 — это не премьера, а экспозиция обновлённого седана (дебютировал в ноябре 2025 в Гуанчжоу). По сути — крупный рестайлинг Altima с возвращением имени Teana для Китая. Длина 4,92 м. Главная фишка: первый в мире серийный автомобиль с ДВС на системе Huawei HarmonySpace 5.0 (15,6" экран, AI-голосовое управление). В топ-версии — 2.0 VC-Turbo (243 л.с., 371 Н·м). Осенью 2026 ожидается e-Power-версия.
09:40 Nissan N6 на Пекинском автосалоне 2026 — публичная экспозиция после декабрьской премьеры. Новый PHEV-седан (подключаемый гибрид) от Dongfeng и Nissan длиной 4,8 метра. Запас хода только на электротяге — 180 км по циклу CLTC. Батарея LFP (21,1 кВт·ч). Силовая установка: 1.5 л (75 кВт) + электромотор (155 кВт). В салоне: электрорегулировки кресел, вентиляция, массаж, раздельный климат-контроль. Старт продаж — после декабрьской презентации, цены от 106 900 юаней (1,2 млн рублей).
09:25 Haval представил подзаряжаемый гибридный кроссовер Raptor Plus. По сравнению с обычным Raptor, у него увеличена колесная база. Автомобиль снабжен лидаром — это означает наличие продвинутой системы помощи водителю. «Автопилот» работает и в городе, и на трассе. Под капотом — бензиновый мотор 1.5, который не имеет связи с колесами. Тяговые двигатели — электрические.
09:15 Это Nissan NX8 — новый среднеразмерный кроссовер, разработанный для китайского рынка совместным предприятием Dongfeng и Nissan. Он стал третьей моделью в новой линейке N. На Пекинском автосалоне выступает в ранге мировой премьеры.
09:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Мы начинаем онлайн-трансляцию с Пекинского международного автосалона. Подробно расскажем вам о самых свежих автомобильных новинках.