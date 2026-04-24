Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 24 апреля 2026 года (на 11:08).

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,87 тенге, евро — 540,72 тенге, рубля — 6,16 тенге.

Астана.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане — 462 тенге, продажи — 469 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане — 540 тенге, продажи — 550 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане — 5,85 тенге, продажи — 6,15 тенге.

Алматы.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 463,8 тенге, продажи — 466,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы — 542,4 тенге, продажи — 547,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,02 тенге, продажи — 6,15 тенге.

Шымкент.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 464,7 тенге, продажи — 466,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 542,1 тенге, продажи — 548 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,06 тенге, продажи — 6,14.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.