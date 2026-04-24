Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сингапур удвоил импорт российского топлива: поставки из РФ достигли рекорда с 2016 года

FT: Сингапур переходит на российское топливо из-за ситуации с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Сингапур резко нарастил импорт российского топлива на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока из-за военного конфликта в Иране и блокады Ормузского пролива. Как сообщает Financial Times, ссылаясь на данные аналитических агентств, в апреле объем поставок из России более чем вдвое превысил среднемесячный показатель за 2025 год и стал рекордным с 2016 года.

Поставки из стран Персидского залива в Сингапур сократились с 522 тысяч баррелей в сутки в январе-феврале до 336 тысяч в марте-апреле. Российский импорт, напротив, вырос с 372 тысяч до 585 тысяч баррелей в сутки. В публикации сказано, что трейдеры заместили ближневосточное топливо российским, поскольку дефицит энергоносителей и рост цен стали глобальной проблемой.

По данным Veson Nautical, в этом году у сингапурских причалов встали на якорь около 20 российских танкеров. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года их было всего пять. Эксперты предупреждают, что Европа в ближайшие недели может столкнуться с проблемами доступности топлива, так как основные потоки перенаправляются в Азию.

Как писал KP.RU, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше стран начинают признавать ключевую роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики.

Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
