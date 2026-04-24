Как получить пособие по безработице в 1 млн тенге

Что не так с нынешней системой.
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на брифинге в правительстве подтвердил: система выплат из Государственного фонда социального страхования требует серьёзной корректировки. По его словам, вокруг фонда появились «серые» схемы, которые позволяют получать пособия людям, фактически не нуждающимся в помощи.
Один из показательных примеров привёл сам министр. Бухгалтер одновременно числилась в 10 организациях, затем разом уволилась отовсюду и подала заявку на пособие — исходя из своей средней зарплаты сразу по всем местам работы.
«У нас есть кейс, где до одного миллиона тенге получают как безработные. Такого не может же быть — можно не работать и получать эти выплаты», — подчеркнул Ертаев.
Что именно изменится.
Ключевое изменение касается срока ожидания перед подачей заявки. Сейчас человек может обратиться за пособием уже через 3 дня после увольнения — министр назвал это неправильным. Планируется вернуть допандемийную норму в 10 дней.
Параллельно обсуждается сокращение периода выплат с 6 до 4 месяцев. Во время пандемии срок продлили как временную меру, однако он так и остался в действующих правилах.
«Изменения по выплатам будут, чтобы не допустить излишних выплат, которые не положены гражданам», — сказал министр.
Что будет с размером выплат.
Помимо сроков, пересматривается и «потолок» пособия. Сейчас верхней границы выплат не существует, именно это и создаёт возможность для злоупотреблений. После принятия поправок максимальная сумма будет зафиксирована.
По данным Минтруда, в прошлом году социальные выплаты по случаю потери работы получили более 354 тысяч казахстанцев. Средний размер пособия составил около 101 297 тенге при сроке получения от 4 до 6 месяцев.
Как подать заявку сейчас.
Получить пособие могут граждане Казахстана, которым официально присвоен статус безработного через портал egov.kz или карьерный центр. Заявку можно подать через раздел «Госуслуги» в мобильном приложении банка, выбрав пункт «Выплаты при потере работы».
Государственные органы рассматривают заявку в течение 7 рабочих дней, после чего приходит уведомление с решением. Все выплаты, на которые гражданин имеет право, продолжат начисляться в полном объёме — новые правила направлены против злоупотреблений, а не против добросовестных получателей.
