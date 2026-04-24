В 2025 году инфекционные заболевания нанесли Нижегородской области финансовый урон в размере 22 миллиардов рублей, охватив 23 вида болезней. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Эта сумма эквивалентна строительству 26 современных поликлиник или 1100 фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило бы удовлетворить потребности в медицинских учреждениях сразу нескольких крупных районов Нижнего Новгорода, таких как Сормово, Советский и Новинки, а также обеспечить медицинскую инфраструктуру целых городов области.
Согласно данным Роспотребнадзора, лишь заболевания, предотвратимые с помощью вакцинации (включая коклюш, корь, краснуху и острый гепатит В), обошлись региону в 22,7 миллиона рублей. Хотя эта сумма и кажется меньше общей, она также представляет собой значительные потери.
