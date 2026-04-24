В Самарской области перенесли строительство моста у Спиридоновки

Речь идет о переправе на автодороге Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург. Ранее там действовал мост из металлических опор и деревянных шпал. Весенний паводок 2021 года уничтожил конструкцию. Жители остались без прямого перехода через реку. По данным властей, новый объект должен повысить транспортную доступность Кинельского и Волжского районов. Ближайшие мосты через Самарку находятся в Алексеевке и Богатом.