В Самарской области перенесли строительство моста у Спиридоновки

Строительство моста через реку Самару в районе села Спиридоновка в Самарской области отложили на 2032−2033 годы. Новые сроки указаны в перечне мостов и путепроводов, подлежащих модернизации в регионе. Документ утвержден распоряжением правительства Самарской области.
«Новый мост и подъездные дороги к нему будут строить по проекту, подготовленному еще в 2017 году. Стоимость работ предварительно оценивается примерно в 2 миллиарда рублей», — говорится в распоряжении.
Речь идет о переправе на автодороге Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург. Ранее там действовал мост из металлических опор и деревянных шпал. Весенний паводок 2021 года уничтожил конструкцию. Жители остались без прямого перехода через реку. По данным властей, новый объект должен повысить транспортную доступность Кинельского и Волжского районов. Ближайшие мосты через Самарку находятся в Алексеевке и Богатом.