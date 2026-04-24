Казахстан будет строить железнодорожные терминалы в Китае и Европе

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 24 апреля 2026 года на парламентских слушаниях в Сенате рассказал о планах по строительству железнодорожных терминалов за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, формирование сети международных терминалов является одним из важных направлений для страны.

К 2028 году в результате развития новых терминалов их пропускная способность увеличится с 2 миллионов до 2,7 миллиона контейнеров в год. В будущем рассматривается строительство терминалов в Западной Европе, городах Китая и Азербайджана.

сказал Сауранбаев

Таким образом, подчеркнул он, казахстанская терминальная сеть обеспечит полную логистическую связь в направлении Восток-Запад.

Ранее министр поделился планами ведомства по доходам от платных дорог в 2026 году.