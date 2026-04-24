12 судов для отечественного флота построят в Казахстане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 24 апреля 2026 года на парламентских слушаниях поделился планами по развитию казахстанского гражданского морского флота, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По его словам, сейчас на Каспийском море насчитывается более 150 судов.

Казахстанские суда перевозят нефть и контейнеры. Например, при транспортировке нефти по маршруту Актау — Махачкала 100% перевозок осуществляется казахстанской стороной, в направлении Баку — 50% выполняется Казахстаном и 50% — азербайджанскими танкерами. 72% контейнерных перевозок осуществляется казахстанскими судами.

сказал Сауранбаев

Он подчеркнул, что из-за санкций и проблем с платежами перевозка зерна в направлении Ирана осуществляется иранскими и российскими судами. Все паромные перевозки выполняются азербайджанской стороной.

«Для развития отечественного флота до 2029 года планируется построить еще 12 судов. Таким образом, будет обеспечен полный грузопоток по Среднему коридору. В целом в течение трех лет планируется строительство новых контейнерных терминалов и морских судов», — добавил глава Минтранспорта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше