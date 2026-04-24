12 судов для отечественного флота построят в Казахстане

По его словам, сейчас на Каспийском море насчитывается более 150 судов.
Казахстанские суда перевозят нефть и контейнеры. Например, при транспортировке нефти по маршруту Актау — Махачкала 100% перевозок осуществляется казахстанской стороной, в направлении Баку — 50% выполняется Казахстаном и 50% — азербайджанскими танкерами. 72% контейнерных перевозок осуществляется казахстанскими судами.
Он подчеркнул, что из-за санкций и проблем с платежами перевозка зерна в направлении Ирана осуществляется иранскими и российскими судами. Все паромные перевозки выполняются азербайджанской стороной.
«Для развития отечественного флота до 2029 года планируется построить еще 12 судов. Таким образом, будет обеспечен полный грузопоток по Среднему коридору. В целом в течение трех лет планируется строительство новых контейнерных терминалов и морских судов», — добавил глава Минтранспорта.