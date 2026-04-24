Свердловское предприятие Роскосмоса попало под европейские санкции

Свердловское НПО Автоматики имени Семихатова попало под европейские санкции.

Свердловское предприятие АО «Научно-Производственное Объединение Автоматики имени академика Н. А. Семихатова» попало в 20-й пакет санкций Евросоюза. Предприятие находится в Екатеринбурге на улице Начдива Васильева, 1.

В обосновании сказано, что компания активно работает в области разработки и производства систем радиоэлектронного оборудования для ракетно-космической техники. Также предприятие разрабатывает и создает компоненты для межконтинентальных и морских баллистических ракет, а также носителей «Союз-2», «Булава» и ракеты «Синева».

— Компания является ключевым поставщиком систем, используемых в системах баллистических ракет, космических ракетах-носителях и других военных системах, используемых Министерством обороны России и Роскосмосом, — сказано в документе.

Как итог, предприятие является частью военно-промышленного комплекса России и занимается разработкой, производством и поставкой военной техники и оборудования.

