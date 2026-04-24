Кубань планирует увеличить производство саженцев винограда до 4,8 млн штук

На Кубани функционирует пять питомников, общая мощность которых составляет 9,7 миллиона саженцев в год. За последние десять лет объем производства увеличился в 4,6 раза. В регионе сейчас выращивается виноград на 34,5 тысячи гектаров, что на 30% больше, чем десять лет назад. По данным властей, в регионе есть еще 70 тысяч гектаров пригодных для виноградарства земель, а при их освоении к 2035 году сбор винограда может достигнуть 600 тысяч тонн в год.