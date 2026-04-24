Кубань планирует увеличить производство саженцев винограда до 4,8 млн штук

Кубань планирует увеличить производство саженцев до 4,8 миллиона штук в 2026 году. Об этом сообщил руководитель отдела по виноградарству и винодельческой промышленности Минсельхоза Краснодарского края Симон Черепнин на форуме «Винорус. Винотех» в Краснодаре.
По словам Черепнина, питомниковое хозяйство в регионе развивается, хотя и не очень быстрыми темпами. В текущем году Краснодарский край производит примерно вдвое больше саженцев, чем требуется, а их излишки реализуются в другие регионы страны. И планы по выпуску саженцев на 2026 год выглядят весьма оптимистично.
«Планы производства на текущий год неплохие — 4,8 млн штук, это чуть больше, чем в прошлом году», — цитирует Черепнина «Интерфакс».
Основными покупателями кубанских саженцев являются Крым и Дагестан. В этом году поставки в Дагестан могут увеличиться из-за пострадавших от наводнения сельхозземель. Экспорт за пределы России пока не налажен.
Черепнин отметил, что одной из главных проблем отрасли остается отсутствие клоновой селекции. В результате отечественные виноградарские хозяйства используют около 65% российских саженцев при посадках, остальное — импортное. Основная причина — более низкая цена отечественных саженцев, хотя технологические возможности ограничены отсутствием клоновой селекции.
На Кубани функционирует пять питомников, общая мощность которых составляет 9,7 миллиона саженцев в год. За последние десять лет объем производства увеличился в 4,6 раза. В регионе сейчас выращивается виноград на 34,5 тысячи гектаров, что на 30% больше, чем десять лет назад. По данным властей, в регионе есть еще 70 тысяч гектаров пригодных для виноградарства земель, а при их освоении к 2035 году сбор винограда может достигнуть 600 тысяч тонн в год.