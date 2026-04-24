Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Новосибирска рассказал, где с ним можно поработать на субботнике

Глава городской администрации вместе с горожанами выйдет завтра на общегородской субботник. Максим Кудрявцев примет участие в уборке территории парка «Арена» возле ледовой «Сибирь-Арена».

Источник: НДН.ИНФО

В субботнике в парке «Арена» примут участие молодежный актив города, волонтёры, работники департамента культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных учреждений и администрации Кировского района. Помимо береговой территории парка планируется убрать от мусора и примыкающий участок, проектируемый под парк «Усть-Тула».

В прошлом году в уборке города приняли участие 61 тысяча новосибирцев, в помощь им было привлечено около 600 единиц техники. В результате на мусорные полигоны вывезли около 2500 тонн отходов и мусора. Также напоминаем, что завтра на левом берегу, в связи с проведением 77-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, с 9 до 14 часов будет перекрыто движение по улице Станиславского — от одноимённой площади до пересечения с улицей Котовского.

Виталий Злодеев.