Мэр Новосибирска рассказал, где с ним можно поработать на субботнике

В субботнике в парке «Арена» примут участие молодежный актив города, волонтёры, работники департамента культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных учреждений и администрации Кировского района. Помимо береговой территории парка планируется убрать от мусора и примыкающий участок, проектируемый под парк «Усть-Тула».
В прошлом году в уборке города приняли участие 61 тысяча новосибирцев, в помощь им было привлечено около 600 единиц техники. В результате на мусорные полигоны вывезли около 2500 тонн отходов и мусора. Также напоминаем, что завтра на левом берегу, в связи с проведением 77-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, с 9 до 14 часов будет перекрыто движение по улице Станиславского — от одноимённой площади до пересечения с улицей Котовского.
Виталий Злодеев.