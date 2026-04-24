Мэр Новосибирска рассказал, где с ним можно поработать на субботнике

В прошлом году в уборке города приняли участие 61 тысяча новосибирцев, в помощь им было привлечено около 600 единиц техники. В результате на мусорные полигоны вывезли около 2500 тонн отходов и мусора. Также напоминаем, что завтра на левом берегу, в связи с проведением 77-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, с 9 до 14 часов будет перекрыто движение по улице Станиславского — от одноимённой площади до пересечения с улицей Котовского.