Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан планирует закупить 144 самолета до 2040 года

Астана. 24 апреля. КазТАГ — Алена Субботина. Казахстан планирует закупить 144 самолета до 2040 года, сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

«До конца текущего года к действующему парку добавятся еще шесть самолетов. До 2040 года будет поставлено еще 144 самолета. Как вы видели в прошлом году в Америке, отечественные компании заключили соглашение с компанией Boeing на $15 млрд», — сказал Сауранбаев на парламентских слушаниях в сенате в пятницу.

Министр отметил, что в настоящее время одной из крупнейших проблем мировой авиационной отрасли является нехватка самолетов.

«Для получения нового самолета требуется длительное ожидание. Например, если перевозчики сегодня заключат контракт с компанией Boeing, то самолет смогут получить только через 8−10 лет. Поэтому авиакомпании напрямую работают с производителями», — разъяснил глава минтранса.

Дополнительно со стороны правительства внедряются инструменты финансирования через Банк Развития Казахстана для увеличения числа новых бортов, добавил Сауранбаев.