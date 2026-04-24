Казахстан планирует закупить 144 самолета до 2040 года

«До конца текущего года к действующему парку добавятся еще шесть самолетов. До 2040 года будет поставлено еще 144 самолета. Как вы видели в прошлом году в Америке, отечественные компании заключили соглашение с компанией Boeing на $15 млрд», — сказал Сауранбаев на парламентских слушаниях в сенате в пятницу.
Министр отметил, что в настоящее время одной из крупнейших проблем мировой авиационной отрасли является нехватка самолетов.
«Для получения нового самолета требуется длительное ожидание. Например, если перевозчики сегодня заключат контракт с компанией Boeing, то самолет смогут получить только через 8−10 лет. Поэтому авиакомпании напрямую работают с производителями», — разъяснил глава минтранса.
Дополнительно со стороны правительства внедряются инструменты финансирования через Банк Развития Казахстана для увеличения числа новых бортов, добавил Сауранбаев.