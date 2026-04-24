Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Годовая инфляция в марте 2026 года замедлилась до 11,0% (в феврале — 11,7%): продовольственная инфляция составила 11,7% (12,7%), непродовольственная — 11,3% (11,6%), сервисная — 10,0% (10,8%).
Замедлению инфляции способствовали умеренно жесткие денежно-кредитные условия, положительная курсовая динамика, стабилизация потребительского спроса, в том числе на фоне снижения темпов потребительского кредитования, а также действие моратория на рост цен ЖКУ, ГСМ и иные антиинфляционные меры Правительства.
Месячная инфляция в марте снизилась до 0,6% после 1,1% в феврале. Базовая и сезонно очищенная инфляция также демонстрируют замедление. Вместе с тем, их текущие уровни по-прежнему складываются выше значений, необходимых для достижения цели 5%, что указывает на сохранение инфляционного давления в экономике.
Инфляционные ожидания населения на год вперед оцениваются в 14,6% (13,7%) и остаются повышенными. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год сохраняются на уровне 10,0%.
Во внешнем секторе обострение ситуации на Ближнем Востоке сопровождается повышением мировых цен на энергоносители, продовольствие и удобрения. Это увеличивает инфляционное давление в ряде стран и повышает риски удорожания импорта для Казахстана.
В РФ инфляция остается повышенной, при этом ЦБРФ сохраняет ориентир на ее возвращение к цели в 2027 году. В еврозоне и США в марте ускорение инфляции сопровождалось ростом неопределенности и повышением инфляционных рисков. В этих условиях ЕЦБ и ФРС сохранили процентные ставки без изменений, подтвердив более осторожный подход к дальнейшим решениям.
Рост экономики по оперативным данным в январе-марте 2026 года составил 3,0% в годовом выражении. Несмотря на более слабую динамику нефтяного сектора, рост экономики в целом остается устойчивым благодаря высокой активности в ряде отраслей. Наиболее высокие темпы роста сохраняются в строительстве, транспорте, обрабатывающей промышленности и торговле.
Проинфляционные риски связаны прежде всего с усилением внешнего инфляционного давления на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительные риски формируются в связи с возобновлением роста тарифов на ЖКУ и ГСМ выше инфляции после завершения моратория, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен, в том числе через рост издержек для бизнеса. Требует мониторинга дальнейшая адаптация бизнеса к налоговым изменениям и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания. В среднесрочной перспективе важным условием сохранения дезинфляционной траектории остаются последовательная бюджетная консолидация и выверенные параметры квазифискального стимулирования.
Текущим дезинфляционным процессам способствуют постепенная нормализация потребительского спроса, в том числе замедление розничного кредитования. Такая динамика формируется на фоне сохраняющихся умеренно жестких денежно-кредитных условий и реализуемых мер по сокращению избыточной ликвидности, включая повышение МРТ и операции по зеркалированию. Поддержку дезинфляции оказывает укрепление курса тенге.
Складывающаяся дезинфляционная динамика требует дальнейшего закрепления. До перехода к смягчению денежно-кредитных условий необходимо получить подтверждение устойчивости дезинфляционного процесса в условиях возобновления реформы регулируемых цен и тарифов, а также активизации квазифискального импульса во втором полугодии. Кроме того, важен мониторинг и анализ адаптации экономики к налоговым изменениям. Тщательного отслеживания требует ситуация во внешнем экономическом контуре.
Национальный Банк продолжит оценивать темпы снижения инфляции, динамику внутреннего спроса, фактическое исполнение фискальной консолидации, параметры квазифискального стимулирования и регулируемых цен, а также складывающуюся внешнюю конъюнктуру и ее влияние на инфляционные процессы. При сохранении текущих тенденций и отсутствии новых шоков Национальный Банк будет готов рассматривать возможность снижения базовой ставки в рамках последующих решений.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2026 года в 12:00 по времени Астаны".
