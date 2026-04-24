Правительство РФ повысило базовые экспортные цены на подсолнечное масло

Правительство России повысило базовые экспортные цены на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Соответствующее постановление подписано в кабмине, сообщает пресс-служба правительства. Теперь базовая экспортная цена на масло выросла с 82 500 до 90 750 рублей за тонну, а на шрот — с 15 875 до 17 463 рублей за тонну.
Эта мера направлена на поддержку переработчиков семян подсолнечника, а также на стимулирование роста производства и экспорта масла. Чем выше базовая экспортная цена, тем ниже ставка вывозной пошлины. При расчете пошлины учитывается разница между средней рыночной ценой за месяц и базовой ценой, утвержденной правительством.
Рост производства и экспорта, в свою очередь, позволит снизить размер вывозных таможенных пошлин на эту продукцию. Постановление подготовлено в рамках реализации решения подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что рассчитывает на хороший урожай зерна в 2026 году, несмотря на отставание посевной из-за холодов. Яровые уже засеяны на 3,2 млн га, а в 2025 году сбор зерна с учетом новых регионов составил почти 142 млн тонн.