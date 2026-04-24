Правительство РФ повысило базовые экспортные цены на подсолнечное масло

Правительство России повысило базовые экспортные цены на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Соответствующее постановление подписано в кабмине, сообщает пресс-служба правительства. Теперь базовая экспортная цена на масло выросла с 82 500 до 90 750 рублей за тонну, а на шрот — с 15 875 до 17 463 рублей за тонну.