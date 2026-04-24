Минэкономики сделало заявление о ситуации с жильем в Беларуси

Министерство экономики сделало заявление о ситуации с жильем в Беларуси. Подробности озвучила заместитель министра экономики Мария Мажинская.
По ее словам, за пять лет в стране было построено примерно 21,7 миллиона квадратных метров жилья, в том числе с государственной поддержкой более 5,4 млн квадратов, а арендного жилья — около 1,3 млн квадратов.
Как подчеркивает Мажинская, показатель обеспеченности белорусов жильем достиг 30,7 квадратных метра на человека.
— Это в 1,5 раза выше, чем три десятилетия назад, и один из самых высоких результатов в СНГ, — заявила заместитель министра экономики.
