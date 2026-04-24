Интересная жизнь, яркая карьера: «Сибагро» назвало формулу успеха молодых специалистов на конференции в КрасГАУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 апреля в Красноярском государственном аграрном университете прошла IX студенческая научно-практическая конференция «Сибагро».
Студенты представили 48 докладов по пяти направлениям: зоотехния, ветеринария, инженерия, технология и агрономия.
Красноярский свинокомплекс «Сибагро» — многолетний партнёр вуза, системно работающий со студентами через конференции и производственную практику.
Мария Озерова, проректор КрасГАУ: «Конференция основана на практических предложениях, которые даёт “Сибагро”. Это позволяет студентам проявить себя, а партнёру — оценить будущих работников. Немаловажно, что наши надежные партнеры активно участвуют в жизни университета. При поддержке предприятия мы отремонтировали и оснастили оборудованием аудиторию в университете».
Евгения Самсонова, заместитель директора по управлению персоналом:
«Сегодня мы рассказали студентам о компании — наша презентация называется “Интересная жизнь, яркая карьера!”. Что это значит на практике? Мы раскрываем потенциал молодых специалистов, они работают с опытными наставниками, поддерживаем их настрой и вдумчивый подход к работе. Даже студентами они уже могут погружаться в насыщенную корпоративную жизнь в компании — это и КВН, спартакиада “Сибагро”, каверфестивали. Отдельно отмечу, что наша конференция девять лет назад началась с двух специализаций — зоотехнии и ветеринарии, а сегодня их уже пять: добавились инженерия, технология и агрономия».
Руководители подразделений свинокомплекса высоко оценили уровень докладов и их практическую направленность.
Данила Заугольников, студент 3 курса (Агроинженерия): «Мой доклад прошёл удачно, главный инженер сделал ценные замечания — помогут глубже разработать тему. Очень хочу пройти практику на предприятии».
Все участники получили корпоративные сувениры и денежные поощрения. Призёров наградили дипломами и приглашениями на стажировку в «Сибагро».
