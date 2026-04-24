В Башкирии изменились цены на продукты

Статистики Башкирии сообщили данные нового мониторинга средних потребительских цен на отдельные виды товаров на 20 апреля.

Источник: Башинформ

По данным мониторинга, некоторое снижение цен продемонстрировали сметана, пастеризованное молоко, черный чай, сыры, пшеничный хлеб, яйца, сливочное масло и другие продукты. За неделю они снизились на 0,14 — 1,78 процента.

И, наоборот, подорожали за это же время кефир, ультрапастеризованное молоко, макароны, свежие огурцы, помидоры, куры, мороженая рыба, морковь, свекла, лук, сахар, вареная колбаса, свинина, говядина, мука, яблоки и другие продукты. Недельное удорожание составило 0,8 — 3,18 процента.

Неизменной за это время осталась лишь стоимость баранины и хлеба из муки ржаной и пшеничной — в среднем 838 и 98 рублей за килограмм.

Как ранее сообщал Башинформ, в марте 2026 года цены в республике росли медленнее, чем в феврале. При этом годовая инфляция почти не изменилась и сложилась на уровне 6,1%.