К автобусам на трамвае: в Новосибирске построят новую линию рельсового транспорта

По информации мэра Новосибирска Максима Кудрявцева в ближайшее время планируется строительство новой трамвайной линии, протяжённостью около 800 метров в каждом направлении в Дзержинском районе.

Линия соединит микрорайон «Волочаевский», где сейчас находится конечная остановка 13-го трамвая, с автовокзалом «Восточный».

Как сообщил мэр, сейчас завершается разработка проектной документацией, сроки начала строительства будут определены после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. В бюджете 2026 года на реализацию этого проекта предусмотрено 50 миллионов рублей — на документацию и строительно-монтажные работы.

Ранее мы писали, что на левом берегу Новосибирска изменится схема движения трамваев. Виталий Злодеев.