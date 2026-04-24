Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 509,62 рубля с 1 мая 2026 года. Подробности сообщает Министерство труда и социальной защиты.
В республике в период с 1 мая по 31 июля 2026 года будут действовать новые размеры бюджета прожиточного минимума. Так, с 1 мая размер БПМ составит 509,62 рубля. Это на 2,5% больше в сравнении с размером, который установлен с 1 февраля 2026 года (подробнее мы писали здесь).
Для трудоспособного населения размер БПМ с 1 мая составит 554,4 рубля, а для белорусских пенсионеров — 366,59 рубля. Для детей до трех лет он окажется 314,1 рубля, для детей от трех до шести лет — 422,66 рубля. Бюджет прожиточного минимума для детей от шести до 18 лет окажется 497,59 рубля.
