Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 509,62 рубля с 1 мая

Минтруда сказало о повышении размера бюджета прожиточного минимума в Беларуси с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 509,62 рубля с 1 мая 2026 года. Подробности сообщает Министерство труда и социальной защиты.

В республике в период с 1 мая по 31 июля 2026 года будут действовать новые размеры бюджета прожиточного минимума. Так, с 1 мая размер БПМ составит 509,62 рубля. Это на 2,5% больше в сравнении с размером, который установлен с 1 февраля 2026 года (подробнее мы писали здесь).

Для трудоспособного населения размер БПМ с 1 мая составит 554,4 рубля, а для белорусских пенсионеров — 366,59 рубля. Для детей до трех лет он окажется 314,1 рубля, для детей от трех до шести лет — 422,66 рубля. Бюджет прожиточного минимума для детей от шести до 18 лет окажется 497,59 рубля.

Ранее Минэкономики сделало заявление о ситуации с жильем в Беларуси.

Тем временем Нацбанк сказал об ограничении числа банковских карт на одного белоруса.

А еще МАРТ обнаружил наценку 120% на наряды к выпускному в Беларуси.