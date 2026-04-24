В Прикамье с начала года рынок недвижимости показал рост

За первый квартал 2026 года рынок недвижимости Пермского края показал положительную динамику ключевых показателей. Такие данные привело Управление Росреестра по региону.
По итогам учетно регистрационной деятельности за первые три месяца текущего года было зарегистрировано 11 548 прав собственности на жилье по договорам купли-продажи и мены. Это на 11,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Также было оформлено 13 155 ипотечных договоров, что на 32,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В сегменте долевого строительства зафиксирован рост почти на 40%. Так, с января по март 2026 года зарегистрировано 3244 договора долевого участия против 2322 ДДУ в 2025 году. Из них в этом году 1922 договора — с привлечением кредитов.