Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт в Кендерли заработает в 2027 году

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 24 апреля 2026 года на брифинге в Сенате рассказал о планах по запуску аэропорта в Кендерли, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты спросили министра, в какие сроки достроят аэропорт и когда можно будет прилетать напрямую в Кендерли.

«В следующем году. Тестовые технические рейсы на восток по Зайсану мы уже в этом году можем обеспечить, но базовые полеты будут в следующем году», — сказал Сауранбаев.

Он также прокомментировал вопрос с покупкой билетов в Кендерли и Зайсан.

«По билетам еще вопрос открытый, потому что там есть вопросы субсидий со стороны тех акиматов, которые к себе туристов заманивают. Этот вопрос будет влиять на переговоры с авиакомпаниями», — добавил министр.

Ранее мы писали, что строительство курортной зоны «Кендерли» в Мангистауской области планируется завершить в 2029 году.