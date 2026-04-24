ВТБ Образование провело финансовый лекторий в Красноярске

В завершение мероприятия Александр Андрианов, со-руководитель магистерской программы по модели двух дипломов «Профессиональные финансы» СФУ и ВШМ СПбГУ представил участникам информацию о программе и ответил на вопросы участников. Проект реализуется при поддержке ВТБ и направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере финансового менеджмента. Он подчеркнул, что партнерство бизнеса и академии легли в основу программы, где теоретические знания подкрепляются реальными кейсами, а будущие специалисты уже во время учёбы погружаются в профессиональную среду.