ВТБ Образование провело финансовый лекторий в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВТБ Образование провело финансовый лекторий в Сибирском федеральном университете. Первая лекция для студентов была посвящена вопросам эффективной работы команды. Проект лектория реализуется ВТБ, СФУ и Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ).
Основная задача финансового лектория — формирование руководителей нового типа, обладающих стратегическим мышлением, готовых действовать в условиях постоянных изменений. В рамках лектория запланирована серия встреч, посвященных ключевым актуальным навыкам подготовки управленческих кадров для экономики региона.
Перед студентами выступила Ольга Никифорова — и о. завкафедры организационного поведения и управления персоналом Высшей школы менеджмента СПбГУ, академический директор программы «Стратегическое управление человеческими ресурсами», эксперт с 15-летним опытом в сфере HR и управленческого консалтинга. Она рассказала о принципах взаимодействия, атрибутах и признаках успешности работы команд. Особое внимание было уделено практическим инструментам, которые студенты могут применять как в учёбе, так и в будущей профессиональной деятельности.
«Успешный руководитель сегодня — это не просто человек, умеющий работать с цифрами. Это лидер, который способен видеть за показателями живых людей и выстраивает работу с учетом личных целей, особенностей и талантов участников команды, понимая какие этапы жизненного цикла проекта предстоит преодолеть коллективу. Именно развитие этих компетенций становится ключевым трендом современного управленческого образования», — подчеркивает Ольга Никифорова.
В завершение мероприятия Александр Андрианов, со-руководитель магистерской программы по модели двух дипломов «Профессиональные финансы» СФУ и ВШМ СПбГУ представил участникам информацию о программе и ответил на вопросы участников. Проект реализуется при поддержке ВТБ и направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере финансового менеджмента. Он подчеркнул, что партнерство бизнеса и академии легли в основу программы, где теоретические знания подкрепляются реальными кейсами, а будущие специалисты уже во время учёбы погружаются в профессиональную среду.
Финансовый лекторий ВТБ Образование станет площадкой, на которой участники могут обмениваться опытом и изучать практические кейсы для будущей карьеры. В рамках программы ВТБ Образования в Красноярске также состоялась лекция для участников губернаторского управленческого резерва, проекта «Сибирский характер», специалистов финансовых органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Красноярского края.