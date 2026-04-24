В Каменске-Уральском обновят здание школы № 60 и построят новую спортплощадку

Источник: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменск-Уральский с рабочим визитом приехала заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области. Ирина Серкова посетила школу № 60, которая получила субсидию на строительство новой спортивной площадки.

— Будет создана многофункциональная зона. Она включит в себя площадки для игровых видов спорта, зону силовых тренировок и гимнастики, современные беговые дорожки. Заместитель Министра отметила высокую активность и настойчивость директора школы Елены Лосевой, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Более того, директору школы удалось убедить Ирину Серкову в том, что здание учреждения нуждается в обновлении внешнего вида, и получить поддержку Министерства. Так, в 2026 году в школе № 60 построят новую спортплощадку и обновят облик здания.