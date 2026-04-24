В Татарстане могут ограничивать ввоз скота из регионов со вспышками бруцеллеза

В Татарстане приняли новые меры по предотвращению распространения болезней среди сельскохозяйственных животных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Отвечать за реализацию этих мер будут Управление Россельхознадзора, Главное управление ветеринарии Кабинета министров, Министерство внутренних дел по региону и владельцы животных. Изменения коснулись комплексных планов по профилактике ящура на 2022−2027 годы, сибирской язвы на 2024−2028 годы и бруцеллеза на тот же период. Ограничения будут применяться в зависимости от текущей эпизоотической ситуации.
Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов подчеркнул необходимость разработки комплекса мер для защиты территории от возбудителей заболеваний. После этого был подготовлен проект распоряжения Кабмина Татарстана, который отправили на антикоррупционную проверку.
