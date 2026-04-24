В Беларуси с 1 мая вырастут детские пособия — Минтруда назвало новые суммы

Они будут действовать по 31 июля 2026 года. Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, или 5096,20 рублей. При рождении второго и последующих почти на 2000 больше — 14 БПМ (7134,68 рубля).
Если женщина станет на учет в медучреждении до 12-й недели беременности, то она в течение ближайших трех месяцев получит разовое пособие на сумму 509,62 рублей.
Как увеличатся ежемесячные детские пособия.
Вот их новые размеры:
- пособие семьям, воспитывающим ребенка в возрасте до 3 лет — 50% БПМ, или 254,81 рубля,
- пособие на детей старше 3 лет из некоторых категорий семей, согласно законодательству — 50% БПМ, либо 254,81 рубля,
- если ребенок-инвалид в такой семье старше 3 лет — 70% БПМ, или 356,73 рублей.
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте от 18 лет и детям с ВИЧ.
Минтруда рассказало и об этих обновленных ежемесячных выплатах:
- если у ребенка I и II степень утраты здоровья и ему не исполнилось 18 лет либо у него III и IV степень инвалидности и меньше 3 лет — 100% БПМ (509,62 рублей),
- с III и IV степенью инвалидности после исполнения ребенку 3 лет — 120% БПМ, или 611,54 рублей.
Семьям с ребенком, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, каждый месяц будут платить 356,73 рублей. Это касается детей до 18 лет.