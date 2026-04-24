Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси с 1 мая вырастут детские пособия — Минтруда назвало новые суммы

Вместе с ростом размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ) в Беларуси с 1 мая на 2,5% увеличатся суммы детских пособий, которые считают по БПМ. В Министерстве труда и социальной защиты озвучили новые размеры пособий.

Они будут действовать по 31 июля 2026 года. Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, или 5096,20 рублей. При рождении второго и последующих почти на 2000 больше — 14 БПМ (7134,68 рубля).

Если женщина станет на учет в медучреждении до 12-й недели беременности, то она в течение ближайших трех месяцев получит разовое пособие на сумму 509,62 рублей.

Как увеличатся ежемесячные детские пособия.

Вот их новые размеры:

  • пособие семьям, воспитывающим ребенка в возрасте до 3 лет — 50% БПМ, или 254,81 рубля,
  • пособие на детей старше 3 лет из некоторых категорий семей, согласно законодательству — 50% БПМ, либо 254,81 рубля,
  • если ребенок-инвалид в такой семье старше 3 лет — 70% БПМ, или 356,73 рублей.

Пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте от 18 лет и детям с ВИЧ.

Минтруда рассказало и об этих обновленных ежемесячных выплатах:

  • если у ребенка I и II степень утраты здоровья и ему не исполнилось 18 лет либо у него III и IV степень инвалидности и меньше 3 лет — 100% БПМ (509,62 рублей),
  • с III и IV степенью инвалидности после исполнения ребенку 3 лет — 120% БПМ, или 611,54 рублей.

Семьям с ребенком, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, каждый месяц будут платить 356,73 рублей. Это касается детей до 18 лет.