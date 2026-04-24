Топ-100 лучших управленцев определили в Нижегородской области

Учитывались вклад в развитие компании, деловая репутация, а также ряд специализированных показателей.

Источник: Время

Рейтинг «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы» составили для Нижегородской области. Об этом сообщает Ассоциации менеджеров.

Рейтинг включает в себя 6 функциональных и 13 отраслевых направлений.

В ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивали вклад коллег в развитие компании, деловую репутацию и т. д.

«Все вошедшие в рейтинг лауреаты — это признанные лидеры, которые и формируют будущее своих отраслей и региона», — заявил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. «Управленец будущего — это интегратор с высоким эмоциональным интеллектом и технологической грамотностью», — отметил директор по управлению проектами GloraX Северо-Приволжского региона Ильнар Шириезданов.

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев, самой многочисленной отраслью в рейтинге по Нижегородской области стала промышленность (на нее приходится 33% руководителей). Доля 16% приходится на сферу торговли, 11% — на производство товаров повседневного спроса, по 7% — на сферы IT и связи, транспорт и логистику, финансовый сектор.