Аналитики озвучили ожидания по решению ЦБ о ключевой ставке

В Совкомбанке ожидают, что совет директоров Банка России на заседании 24 апреля снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%, заявил в эфире Радио РБК главный аналитик банка Михаил Васильев. По его словам, по сравнению с мартовским заседанием, когда ЦБ снизил ставку на 50 б.п., ситуация сильно не изменилась: сохраняются как бюджетные риски, так и проинфляционные факторы из-за ситуации на Ближнем Востоке.
«При этом ситуация с инфляцией в первом квартале развивается по нижней границе базового прогноза ЦБ, тогда как экономическая ситуация в первом квартале складывается ниже прогноза Банка России, поэтому мы считаем, что можно продолжить аккуратно смягчать монетарную политику уже стандартным шагом 50 базисных пунктов», — сказал Васильев.
Участники консенсус-прогноза РБК считают, что Совет директоров Банка России снова снизит ключевую ставку на 50 б.п. — такой прогноз дали 27 из 30 опрошенных экспертов. Двое считают, что ситуация в экономике позволит ЦБ выбрать и более широкий шаг в 100 б.п. Еще один аналитик полагает, что регулятор может выбрать шаг снижения 75 б.п.
В банке ожидают, что рубль останется крепким до конца года, поэтому валютные активы в базовом сценарии не столь привлекательны, как рублевые.
Васильев также ожидает дальнейшего притока средств на депозиты. «Рубль у нас крепкий, стабильный, акции не растут, облигации постепенно растут в цене, но облигации — это больше риск», — отметил аналитик.
В банке считают, что после снижения ставки ЦБ сначала снизятся ставки по депозитам на сопоставимую величину. Ставки по кредитам будут снижаться чуть медленнее, добавил аналитик. «Ставки по кредитам останутся высокими достаточно долго, поэтому заемщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности», — предупредил он.
Аналитик по макроэкономике УК «Ингострах-Инвестиций» Александр Иванов в эфире Радио РБК заявил, что также ожидает снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов. По его словам, экономика замедляется, несмотря на небольшое оживление в апреле по различным показателям, однако бюджетные расходы и внешние риски «никуда не делись».
«Что касается снижения на 100 базисных пунктов — кажется, что Банк России вряд ли сейчас будет менять свой консервативный подход. Тем более, что до ближайшего заседания — почти два месяца, большой лаг. Конфликт в Персидском заливе пока что развивается, и я думаю, что Банк России сохранит свой консервативно-осторожный шаг в 50 б.п.», — считает эксперт.
Прогноз по инфляции на этот год Банк России сохранит, добавил он. По его словам, рубль «пробивает максимум своей крепости», потому что временно приостановлены операции по бюджетному правилу. В Минфине заявляли, что возобновят операции в начале мая, поэтому Иванов ожидает, что вслед за этим начнутся покупки валюты со стороны ЦБ вместо текущих продаж.
«Соответственно, это будет фактор, который не позволит рублю дальше сильно укрепляться», — пояснил эксперт.
Траектория изменения ставки на текущий год также останется неизменной после заседания ЦБ, считает Иванов. Вопрос в том, какой прогноз Банк России поставит в траекторию на 2027 год.
«Может быть, он поставит ставку все-таки немножко повыше. И вы правы в том, что прогноз, который сделает Банк России, на самом деле будет самым главным сигналом для рынка о том, как Банк России себе представляет дальнейшее развитие ситуации», — отметил аналитик.
В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что ЦБ снизит ставку на 75 б.п. Как рассказал в эфире Радио РБК директор по работе с состоятельными клиентами компании Роман Носов, таким образом регулятор может попробовать найти компромисс в связи с сигналами, в том числе, от первого лица о том, что пора подумать о экономике.
Директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин заявил телеканалу РБК, что есть позитивные сигналы, которые могут привести к более серьезному снижению ставки. «Уже вторую неделю у нас инфляция, по данным Росстата, около нуля. И также постепенное, скажем так, размораживание экономики, которое идет, то есть, например, у нас индекс деловой активности тоже начинает расти», — пояснил он.
Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов в начале апреля заявлял, что регулятор на предстоящем заседании по ключевой ставке может рассмотреть возможность ее дальнейшего снижения или взять паузу. По оценке ЦБ, которую приводит Тремасов, несмотря на всплеск инфляции в начале года, ее устойчивые показатели не изменились и находятся в диапазоне 4−5%.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ранее спрогнозировал снижение ставки на 50 б.п. По его мнению, ЦБ будет двигаться маленькими шагами: регулятору надо демонстрировать тенденцию на снижение ставки, демонстрировать успехи своей политики, ДКП я имею в виду.
Бывший министр финансов России Михаил Задорнов считает, что рост мировых цен на сырье и связанные с этим дополнительные доходы бюджета позволяют Банку России придерживаться осторожной стратегии по ключевой ставке. По его словам, без обострения ситуации на Ближнем Востоке потребность в бюджетной консолидации могла бы ускорить снижение ставки.
На последнем заседании, прошедшем 20 марта, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. Это решение стало седьмым подряд снижением ставки в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, который стартовал в июне 2025 года.
