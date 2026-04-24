Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая.
«В Беларуси с 1 мая увеличатся “возрастные” доплаты к пенсиям», — уточнили в ведомстве.
В стране озвученные доплаты к пенсиям получают более 563 000 человек в возрасте 75 лет и старше. Размер указанных выплат вырастет на 2,5%.
Для белорусов от 75 до 79 лет доплата с 1 мая составит 95,56 рубля. При наличии инвалидности I группы сумма будет 222,97 рубля.
Для тех, кто достиг 80 лет и при учете надбавки на уход сумма указана 191,12 рубля. А при учете инвалидности I группы — 254,82 рубля.
В Минтруда отметили, что расходы на «возрастные» доплаты в 2026 году, согласно оценке, составят 980 миллионов рублей.
